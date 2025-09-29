Мир
21:47, 29 сентября 2025Мир

Трамп опубликовал свой план завершения конфликта в Газе

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ebrahim Hajjaj / Reuters

Президент США Дональд Трамп опубликовал свой план по завершению конфликта между Израилем и движением ХАМАС в Газе. Об этом сообщает «9 канал Израиль».

Документ состоит из 20 пунктов. Среди прочего, американский лидер не предусматривает оккупации или аннексии этой территории Израилем, также он выступает против участия ХАМАС и «других группировок» в управлении Газой. Вместо этого Трамп предлагает заморозить все военные операции и ввести туда международный контингент с участием арабских сил.

«Газа станет дерадикализированной зоной, свободной от терроризма, которая не будет представлять угрозы для своих соседей. Газа будет перестроена на благо жителей Газы, которые и так уже достаточно настрадались», — указал глава Белого дома.

Позднее Трамп в ходе пресс-конференции поблагодарил премьера Израиля Биньямина Нетаньяху за то, что он согласился с этим планом. «Он положит конец многолетней войне и разрухе», — выразил он уверенность.

21 сентября Палестину официально признала Великобритания. Аналогичное решение приняли Канада, Австралия, Португалия и Франция. Ряд других стран после этого анонсировал планы признать палестинскую государственность.

