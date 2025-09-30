Спецпосланник Трампа рассказал о влиянии плана по Газе на Украину

Уиткофф: План Трампа по Газе может повлиять на урегулирование на Украине

Реализация плана президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа может также привести к миру на Украине. Об этом заявил спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф в интервью Fox News.

«Президент хочет мира в целом. Это касается не только Газы, но также того, как это может распространиться на все остальные районы Ближнего Востока <...>, это может даже распространиться на Россию и Украину», — сказал он.

Ранее Трамп опубликовал свой план завершения конфликта в Газе, состоящий из 20 пунктов. Американский президент предлагает заморозить все военные операции и ввести на территорию анклава международный контингент с участием арабских сил.