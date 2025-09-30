Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:47, 30 сентября 2025Мир

Спецпосланник Трампа рассказал о влиянии плана по Газе на Украину

Уиткофф: План Трампа по Газе может повлиять на урегулирование на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Francis Chung / Pool via CNP / Keystone Press Agency / Global Look Press

Реализация плана президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа может также привести к миру на Украине. Об этом заявил спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф в интервью Fox News.

«Президент хочет мира в целом. Это касается не только Газы, но также того, как это может распространиться на все остальные районы Ближнего Востока <...>, это может даже распространиться на Россию и Украину», — сказал он.

Ранее Трамп опубликовал свой план завершения конфликта в Газе, состоящий из 20 пунктов. Американский президент предлагает заморозить все военные операции и ввести на территорию анклава международный контингент с участием арабских сил.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Премьер Польши заявил об уже идущей «войне нового типа» с Россией

    Названы сроки увольнения спецпосланника Трампа

    Раскрыты три незаметно разрушающие здоровье ночные привычки

    Яхтсмен таинственно исчез вместе с судном

    В Италии представили антидроновый дробовик

    Песков объяснил причину отсутствия Путина в соцсетях

    Имущество главы Совета судей России арестовали

    Роулинг обвинила звезду «Гарри Поттера» в невежестве

    Путин рассказал о масштабном строительстве в Донбассе

    Симоньян опубликовала видео в память о Кеосаяне

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости