Трамп сделал заявление об урегулировании конфликта на Украине

Трамп: Урегулирование на Украине может оказаться сложнее, чем на Ближнем Востоке

Урегулирование конфликта на Украине может оказаться сложнее, чем установление мира на Ближнем Востоке. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе встречи с премьер-министром Канады Марком Карни в Белом доме.

«Мы хорошо ладим с [президентом России Владимиром] Путиным, но я очень разочарован в нем, потому что я думал, что это будет легко уладить. Но оказалось, что это, возможно, сложнее, чем на Ближнем Востоке», — сказал американский лидер.

Ранее Трамп заявил, что решение о поставках крылатых ракет Tomahawk Украине практически принято. При этом он не уточнил, о каком именно решении идет речь.

В свою очередь официальный представитель Кремля Дмитрий Песков предупредил, что Россия должным образом отреагирует на возможную передачу Tomahawk Киеву. По его словам, это станет новым витком напряженности в отношениях между странами.