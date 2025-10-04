Мир
04:11, 4 октября 2025

Трамп после ответа ХАМАС по Газе заявил о приближающемся мире на Ближнем Востоке

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: IMAGO / CNP / MediaPunch / Global Look Press

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп после ответа радикального палестинского движения ХАМАС на его план урегулирования в секторе Газа высказал уверенность в том, что мир на Ближнем Востоке близок. Об этом политика упомянул в видеообращении, опубликованном в Truth Social.

«Спасибо всем замечательным странам, которые содействовали миру. Нам оказали огромную помощь. Все действовали сообща, стремясь прекратить войну и добиться мира на Ближнем Востоке, и мы близки к достижению этого», — подчеркнул Трамп.

Так, глава Белого дома выразил признательность Катару, Турции, Саудовской Аравии, Египту, Иордании.

Дональд Трамп также отметил, что «с нетерпением ждет возвращения заложников» из Газы.

Ранее СМИ написали, что премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху удивило заявление президента США о том, что радикальное палестинское движение ХАМАС готово к миру. Глава Белого дома также призвал Израиль прекратить бомбардировки сектора Газа.

До этого стало известно, что ХАМАС согласилось освободить пленных согласно плану президента Соединенных Штатов.

По словам Трампа, на основании заявления, сделанного ХАМАС, он считает, что движение готово к долговременному миру.

