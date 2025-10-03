Al Jazeera: ХАМАС согласилось освободить пленных, согласно плану Трампа

Палестинское радикальное движение ХАМАС согласилось освободить пленных, согласно плану президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Al Jazeera.

Также в ХАМАС согласились передать управление сектором Газа независимому органу власти, состоящему из палестинских технократов.

Ранее Трамп опубликовал свой план по завершению конфликта между Израилем и ХАМАС в Газе. Документ состоит из 20 пунктов. Среди прочего, глава Белого дома не предусматривает оккупации или аннексии этой территории Израилем, также он выступает против участия ХАМАС и «других группировок» в управлении Газой. Вместо этого политик предлагает заморозить все военные операции и ввести туда международный контингент с участием арабских сил.