22:56, 3 октября 2025Мир

ХАМАС согласилось освободить пленных, согласно плану Трампа

Al Jazeera: ХАМАС согласилось освободить пленных, согласно плану Трампа
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Mohammed Salem / Reuters

Палестинское радикальное движение ХАМАС согласилось освободить пленных, согласно плану президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Al Jazeera.

Также в ХАМАС согласились передать управление сектором Газа независимому органу власти, состоящему из палестинских технократов.

Ранее Трамп опубликовал свой план по завершению конфликта между Израилем и ХАМАС в Газе. Документ состоит из 20 пунктов. Среди прочего, глава Белого дома не предусматривает оккупации или аннексии этой территории Израилем, также он выступает против участия ХАМАС и «других группировок» в управлении Газой. Вместо этого политик предлагает заморозить все военные операции и ввести туда международный контингент с участием арабских сил.

