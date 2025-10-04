Нетаньяху удивила реакция Трампа на ответ ХАМАС по Газе

Axios: Нетаньяху удивили слова Трампа о готовности ХАМАС к миру

Премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху удивило заявление президента США Дональда Трампа о том, что радикальное палестинское движение ХАМАС готово к миру. Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид в социальной сети X со ссылкой на источники.

Глава Белого дома также призвал Израиль прекратить бомбардировки сектора Газа. Нетаньяху считает, что ответ со стороны ХАМАС фактически является отказом от плана американского лидера. По словам журналиста, премьер высказал своем мнение на консультациях с американской стороной, которые состоялись до того, как заявление президента США было опубликовано. Нетаньяху также заявил о необходимости согласования с Соединенными Штатами ответных мер.

Ранее ХАМАС согласилось освободить пленных согласно плану президента Соединенных Штатов. После этого Трамп потребовал от Израиля немедленно прекратить удары по сектору Газа. По словам главы Белого дома, на основании заявления, сделанного палестинским радикальным движением ХАМАС, он считает, что они готовы к долговременному миру.