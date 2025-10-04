Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:03, 4 октября 2025Мир

Нетаньяху удивила реакция Трампа на ответ ХАМАС по Газе

Axios: Нетаньяху удивили слова Трампа о готовности ХАМАС к миру
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетВойна Израиля с ХАМАС
Биньямин Нетаньяху

Биньямин Нетаньяху. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху удивило заявление президента США Дональда Трампа о том, что радикальное палестинское движение ХАМАС готово к миру. Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид в социальной сети X со ссылкой на источники.

Глава Белого дома также призвал Израиль прекратить бомбардировки сектора Газа. Нетаньяху считает, что ответ со стороны ХАМАС фактически является отказом от плана американского лидера. По словам журналиста, премьер высказал своем мнение на консультациях с американской стороной, которые состоялись до того, как заявление президента США было опубликовано. Нетаньяху также заявил о необходимости согласования с Соединенными Штатами ответных мер.

Ранее ХАМАС согласилось освободить пленных согласно плану президента Соединенных Штатов. После этого Трамп потребовал от Израиля немедленно прекратить удары по сектору Газа. По словам главы Белого дома, на основании заявления, сделанного палестинским радикальным движением ХАМАС, он считает, что они готовы к долговременному миру.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ХАМАС освободит пленных согласно плану Трампа. Президент США обратился с требованием к Израилю

    В Ленинградской области из-за падения обломков БПЛА вспыхнул пожар

    В России запланировали дважды проиндексировать страховые пенсии

    Штурмовавший Капитолий «Шаман» передал привет Путину

    Трамп после ответа ХАМАС по Газе заявил о приближающемся мире на Ближнем Востоке

    Нетаньяху удивила реакция Трампа на ответ ХАМАС по Газе

    В Германии захотели сотрудничать с Украиной и Израилем в борьбе с дронами

    Массовое обнуление банками лимитов по кредитным картам объяснили

    Над российским регионом прогремело несколько взрывов

    Кадыров раскрыл число отправленных в зону СВО чеченских бойцов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости