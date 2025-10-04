Мир
00:23, 4 октября 2025Мир

Трамп призвал Израиль немедленно прекратить удары по Газе

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Brendan McDermid / Reuters

Президент США Дональд Трамп призвал Израиль немедленно прекратить удары по сектору Газа. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Truth Social.

«Израиль должен немедленно прекратить бомбардировки Газы, чтобы мы могли быстро и безопасно вывести заложников. Сейчас это слишком опасно», — подчеркнул политик.

По словам главы Белого дома, на основании заявления, сделанного палестинским радикальным движением ХАМАС, он считает, что они готовы к долговременному миру.

Ранее ХАМАС согласилось освободить пленных согласно плану президента Соединенных Штатов. До этого Трамп опубликовал свой план по завершению конфликта между Израилем и ХАМАС в Газе. Документ состоит из 20 пунктов.

