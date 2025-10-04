Трамп призвал Израиль немедленно прекратить удары по Газе

Трамп потребовал от Израиля немедленно прекратить удары по Газе

Президент США Дональд Трамп призвал Израиль немедленно прекратить удары по сектору Газа. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Truth Social.

«Израиль должен немедленно прекратить бомбардировки Газы, чтобы мы могли быстро и безопасно вывести заложников. Сейчас это слишком опасно», — подчеркнул политик.

По словам главы Белого дома, на основании заявления, сделанного палестинским радикальным движением ХАМАС, он считает, что они готовы к долговременному миру.

Ранее ХАМАС согласилось освободить пленных согласно плану президента Соединенных Штатов. До этого Трамп опубликовал свой план по завершению конфликта между Израилем и ХАМАС в Газе. Документ состоит из 20 пунктов.