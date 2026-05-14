Вэнс раскрыл главное требование Трампа в переговорах с Ираном

Вэнс: Трампу важно убедиться, что Иран не будет обладать ядерным оружием

Американские представители в переговорах с Ираном стремятся сделать достаточно для того, чтобы преодолеть порог соблюдения главного требования президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по ядерному оружию. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в разговоре с журналистами, пишет РИА Новости.

«Основной вопрос: достигнем ли мы достаточного прогресса, чтобы соблюсти красную линию президента. Она очень простая. Он должен чувствовать уверенность, что у нас есть будет защищенность», — уточнил политик.

По его словам, в переговорах с иранской стороной происходит прогресс.

Ранее Дональд Трамп заявил, что намерен обсудить с председателем КНР Си Цзиньпином ситуацию вокруг Ирана. Об этом он рассказал журналистам перед предстоящим визитом в Пекин. При этом президент США подчеркнул, что готов заключить мирное соглашение с Ираном исключительно на условиях, отвечающих интересам Вашингтона. «Мы заключим только хорошую сделку», — сказал он.

В свою очередь, израильские власти опасаются, что Дональд Трамп может заключить соглашение с Тегераном, не акцентируя внимание на некоторые ключевые вопросы.