Трамп раскрыл планы по Ирану перед визитом в Китай

Трамп заявил, что проведет долгий разговор с Си Цзиньпином по Ирану

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен обсудить с председателем КНР Си Цзиньпином ситуацию вокруг Ирана. Об этом он рассказал журналистам перед предстоящим визитом в Пекин, передает Bloomberg.

«Думаю, у нас будет долгий разговор об этом», — отметил американский лидер, отвечая на вопрос о том, что он собирается обсудить с китайским коллегой в контексте ситуации вокруг Тегерана.

При этом президент США подчеркнул, что готов заключить мирное соглашение с Ираном исключительно на условиях, отвечающих интересам Вашингтона. «Мы заключим только хорошую сделку», — сказал он.

Ранее Трамп раскритиковал американские СМИ за то, что они распространяют информацию о стремлении главы Белого дома как можно скорее завершить конфликт. Он пояснил, что сделка с Тегераном будет заключена «только тогда, когда это будет уместно и выгодно для США, их союзников и всего мира».