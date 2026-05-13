12:32, 13 мая 2026Мир

Трамп раскрыл планы по Ирану перед визитом в Китай

Трамп заявил, что проведет долгий разговор с Си Цзиньпином по Ирану
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен обсудить с председателем КНР Си Цзиньпином ситуацию вокруг Ирана. Об этом он рассказал журналистам перед предстоящим визитом в Пекин, передает Bloomberg.

«Думаю, у нас будет долгий разговор об этом», — отметил американский лидер, отвечая на вопрос о том, что он собирается обсудить с китайским коллегой в контексте ситуации вокруг Тегерана.

При этом президент США подчеркнул, что готов заключить мирное соглашение с Ираном исключительно на условиях, отвечающих интересам Вашингтона. «Мы заключим только хорошую сделку», — сказал он.

Ранее Трамп раскритиковал американские СМИ за то, что они распространяют информацию о стремлении главы Белого дома как можно скорее завершить конфликт. Он пояснил, что сделка с Тегераном будет заключена «только тогда, когда это будет уместно и выгодно для США, их союзников и всего мира».

