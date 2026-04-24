Трамп резко ответил журналистам на вопрос об Иране

CNN: Трамп в приказном тоне попросил журналистов не торопить его с Ираном

Президент США Дональд Трамп в приказном тоне попросил журналистам не торопить его с решением ситуации вокруг Ирана, отказавшись назвать сроки урегулирования конфликта. Об этом передает CNN.

«Не торопите меня. Не торопите меня. В каждой статье, которую я вижу, говорится: "О, Трамп испытывает нехватку времени", — это не так. Нет, нет. Знаете, кто испытывает нехватку времени? Они», — резко ответил американский лидер на вопрос журналистов.

Ранее Трамп раскритиковал американские СМИ за то, что они распространяют информацию о стремлении главы Белого дома как можно скорее завершить конфликт. Он пояснил, что сделка с Тегераном будет заключена «только тогда, когда это будет уместно и выгодно для США, их союзников и для всего мира».

21 марта президент России Владимир Путин пожелал народу Ирана достойно преодолеть суровые испытания. Он подчеркнул, что в это трудное для страны время Москва остается верным другом и надежным партнером Тегерана.