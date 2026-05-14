Рейс известного американского экономиста не смог приземлиться в Москве из-за атаки БПЛА

Рейс американского экономиста Джеффри Сакса не смог приземлиться в Москве из-за атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на столичные аэропорты. Об этом сообщили в пресс-службе Экспертного совета БРИКС — Россия.

Лекцию экономиста в Высшей школе экономики пришлось отменить. Экспертный совет сообщил, что уже планирует встречу с Саксом в ближайшее время в онлайн-формате.

8 мая Москва подверглась масштабному налету беспилотников. Тогда удалось ликвидировать 40 дронов.

Еще раньше на подлете к российской столице удалось сбить 61 украинский беспилотник. С начала 2026 года это стало самой масштабной атакой Вооруженных сил Украины на столицу Москву.