Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:01, 8 мая 2026Россия

Число летевших на Москву беспилотников с начала действия перемирия достигло 40

Собянин: Силы ПВО сбили 40 летевших на Москву беспилотников
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Число летевших на Москву беспилотников с начала действия перемирия достигло 40. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram.

Ранее сообщалось о 34 сбитых силами противовоздушной обороны (ПВО) дронах за пятницу, 8 мая. За последний час было сбито еще шесть дронов, летевших в сторону столицы.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал Собянин.

В течение дня 7 мая средства ПВО сбили 61 украинский беспилотник на подлете к Москве. С начала 2026 года это стало самой масштабной атакой ВСУ на столицу России.

8 мая в 0:00 мск вступило в силу объявленное Путиным перемирие в связи с празднованием 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Как сообщили в Минобороны, Россия прекратила боевые действия в зоне СВО. При этом, по данным ведомства, ВСУ нарушили объявленный режим прекращения огня более полутора тысяч раз.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский сделал новое заявление по перемирию в День Победы

    Пентагон опубликовал более 160 секретных файлов об НЛО

    Новые правила для курьеров начали действовать в Москве

    В российском городе разверзлась земля

    Названы самые дорогие бронирования отелей в России на майских праздниках

    Россиянка связала сумку из сыра и показала результат

    Число летевших на Москву беспилотников с начала действия перемирия достигло 40

    Следствие по делу о хищении 60 миллиардов экс-владельцем банка «Югра» затянулось

    МИД России ответил на отказ Израиля в разгрузке российского сухогруза

    Европе предрекли жесткий ответ на провокации от России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok