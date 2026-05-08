Собянин: Силы ПВО сбили 40 летевших на Москву беспилотников

Число летевших на Москву беспилотников с начала действия перемирия достигло 40. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram.

Ранее сообщалось о 34 сбитых силами противовоздушной обороны (ПВО) дронах за пятницу, 8 мая. За последний час было сбито еще шесть дронов, летевших в сторону столицы.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал Собянин.

В течение дня 7 мая средства ПВО сбили 61 украинский беспилотник на подлете к Москве. С начала 2026 года это стало самой масштабной атакой ВСУ на столицу России.

8 мая в 0:00 мск вступило в силу объявленное Путиным перемирие в связи с празднованием 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Как сообщили в Минобороны, Россия прекратила боевые действия в зоне СВО. При этом, по данным ведомства, ВСУ нарушили объявленный режим прекращения огня более полутора тысяч раз.

