Рядом с Москвой сбили десятки беспилотников. Это стало самой масштабной атакой ВСУ на столицу с начала года

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отражении атаки 61 беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на подлете к столице 7 мая. Это стало самой масштабной атакой ВСУ на столицу с начала 2026 года. По словам мэра, с полуночи 8 мая было сбито еще 26 дронов.

Специалисты экстренных служб прибыли на место падения обломков. Информации о разрушениях и пострадавших не было.

Также Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Севастополь. Силами противовоздушной обороны (ПВО) и мобильными огневыми группами за ночь было сбито четыре беспилотника районе Северной стороны и Фиолента.

Объявленное Россией перемирие вступило в силу

8 мая в 0:00 мск вступило в силу объявленное президентом России Владимиром Путиным перемирие в связи с празднованием 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Прекращение огня продлится до 10 мая. Предыдущее перемирие в апреле было приурочено к празднованию Пасхи.

Идею о прекращении огня предложил 29 апреля президент России в ходе телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом. Как отмечал помощник Путина по международным делам Юрий Ушаков, хозяин Белого дома поддержал российскую инициативу.

При этом президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на саммите Европейского политического сообщества в Армении пригрозил, что в День Победы 9 мая на торжественный смотр войск в Москву «могут также прилететь украинские дроны». Позже в тот же день он сообщил, что Киев введет режим тишины с полуночи 6 мая. При этом с российской стороной эта инициатива согласована не была. Он также подчеркнул, что Украина определится со своими действиями в отношении России за день до 9 мая.

Украина будет действовать зеркально. Россия получила от нас четкое предложение по тишине и знает, как связаться с Украиной или с партнерами, чтобы согласовать детали Владимир Зеленский Президент Украины

Западные союзники Киева раскритиковали возможную атаку на Москву 9 мая

По данным немецкого издания Focus, западные союзники Украины не поддержат возможную атаку ВСУ на Москву в День Победы.

Такой поступок был бы рискованным для Владимира Зеленского. Напасть на парад — ошибка, потому что это не вызвало бы симпатии на мировой арене. А международная поддержка крайне важна для Украины Focus

Британский журналист Афшин Раттанси заявил, что Зеленский, записав видеообращение с угрозой атаковать Москву на День Победы, находится в шаге от совершения глупости, которая может стоить ему жизни.

Экс-офицер ЦРУ Ларри Джонсон, в свою очередь, также подчеркнул, что угрозами в адрес парада в Москве украинский лидер обрекает себя на гибель.

Он [Зеленский] бы недолго продержался, если бы сделал это. (…) Тогда русские больше не будут себя сдерживать Ларри Джонсон Экс-офицер ЦРУ

По мнению военного, Зеленский пересечет определенную черту, если предпримет подобные шаги.

Посол МИД РФ по особым поручениям Родион Мирошник отметил, что Зеленский угрожает лидерам 29 стран, которые приедут в Москву 9 мая.

Зеленский 7 мая сообщил, что Киев не рекомендует находиться иностранным лидерам на параде в российской столице. «Есть обращения от некоторых государств, близких к России, о том, что их представители собираются прибыть в Москву 9 мая. Странное желание… в эти дни. Мы не рекомендуем», — сообщил политик.