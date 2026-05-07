Бывший СССР
19:22, 7 мая 2026

Зеленский призвал иностранных лидеров не находиться в Москве 9 мая

Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
Фото: Hayk Baghdasaryan / Photolure via Reuters

Киев не рекомендует находиться иностранным лидерам на параде 9 мая. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Insider UA.

«Есть обращения от некоторых государств, близких к России, о том, что их представители собираются прибыть в Москву 9 мая. Странное желание… в эти дни. Мы не рекомендуем», — сообщил политик.

Ранее Владимир Зеленский пригрозил возможной атакой на парад Победы в Москве 9 мая. «Украинские дроны могут также прилететь на этом параде», — заявил тогда Зеленский.

Позже Минобороны России заявили, что российские войска нанесут ответный массированный ракетный удар по Киеву в случае атаки во время парада. Ведомство также обратилось к гражданскому населению столицы Украины с призывом покинуть город.

