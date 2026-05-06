Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:56, 6 мая 2026Россия

«Ответ на агрессию неизбежен». Российский МИД посоветовал иностранным дипломатам покинуть Киев

Захарова: ВС России ударят по Киеву в случае атаки Украины по Москве 9 Мая
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Anna Voitenko / Reuters

Вооруженные силы России (ВС) нанесут удар по Киеву в случае атаки Украины на Москву во время празднования Дня Победы 9 мая. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном в Telegram-канале российского внешнеполитического ведомства.

Она сообщила, что Москва разослала ноту во все аккредитованные дипмиссии и международные организации, призвав обеспечить заблаговременную эвакуацию своего персонала из украинской столицы. На Смоленской площади объяснили, что Минобороны РФ пообещало нанести неотвратимый ответный удар по центрам принятия решений в Киеве в случае удара по Москве. «МИД России настоятельно призывает <...> с максимальной ответственностью отнестись к данному заявлению», — заявила дипломат.

Захарова подчеркнула, что Россия выступает не с позиции агрессии, а с «позиции неизбежного ответа на агрессию».

Именно так следует воспринимать заявление Министерства обороны Российской Федерации от 4 мая и наши последующие шаги. Его точно не надо замалчивать. К нему надо отнестись очень и очень серьезно

Мария Захаровапредставитель МИД РФ

Также в Москве назвали ошибочной позицию Европейского союза (ЕС) касательно угроз со стороны Украины. «Если в странах ЕС думают, что у них получится "замолчать" прозвучавшие публично угрозы, "замести под ковер" агрессивные заявления [президента Украины Владимира] Зеленского, то они жестоко ошибаются. Нам хорошо известно отношение коллективного западного меньшинства к 9 Мая», — сказала Захарова. По ее словам, Запад, «перевирающий историю» и уничтожающий советское мемориальное наследие, является соучастником «преступных планов киевского режима». Дипломат выразила надежду, что сейчас «им не откажет инстинкт самосохранения».

Зеленский пообещал украинские дроны на параде в Москве

4 мая Зеленский, выступая на саммите Европейского политического сообщества (ЕПС) в Армении, пригрозил ударом по Москве в День Победы 9 Мая. По его словам, во время торжественного смотра войск «на этом параде могут также прилететь украинские дроны».

Позднее Зеленский заявил, что Киев определится со своими действиями за день до 9 мая. «Украина будет действовать зеркально. Россия получила от нас четкое предложение по тишине и знает, как связаться с Украиной или с партнерами, чтобы согласовать детали», — сказал он.

Украина отказалась от перемирия

Днем 6 мая в Киеве заявили, что Украина отвергает перемирие, связанное с празднованием Дня Победы. Об этом изданию Kyiv Independent анонимно рассказал высокопоставленный украинский чиновник. «Мы просто не видим смысла продолжать парад», — передает издание слова собеседника.

Материалы по теме:
«Болезненную реальность надо признать» Командир расчета БПЛА — о боях за Доброполье, тактике пилотов ВСУ и главной проблеме фронта
«Болезненную реальность надо признать»Командир расчета БПЛА — о боях за Доброполье, тактике пилотов ВСУ и главной проблеме фронта
4 мая 2026
«Нужен мир, не перемирие» Россия ужесточила требования к Украине. Как изменились переговорные позиции и что об этом думают в США?
«Нужен мир, не перемирие»Россия ужесточила требования к Украине. Как изменились переговорные позиции и что об этом думают в США?
15 апреля 2026
«Ни сострадания, ни ненависти» Российские военные наступают на Славянск. Какие испытания их ждут на пути к главной крепости ВСУ?
«Ни сострадания, ни ненависти»Российские военные наступают на Славянск. Какие испытания их ждут на пути к главной крепости ВСУ?
9 апреля 2026

При этом 4 мая Зеленский ввел режим перемирия с полуночи 6 мая. «Мы считаем, что человеческая жизнь несравнимо более ценна, чем "празднование" какой-либо годовщины. В связи с этим мы объявляем о режиме тишины, начиная с 00:00 в ночь на 6 мая», — говорил он. Тем не менее за сутки с момента украинского «перемирия» российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 605 беспилотных летательных аппаратов, 12 управляемых авиационных бомб и один снаряд реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, выпущенные Вооруженными силами республики (ВСУ) по территории России.

В свою очередь, Минобороны РФ объявило перемирие в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на 8 и 9 мая в соответствии с решением верховного главнокомандующего Владимира Путина. Предыдущее перемирие было объявлено в честь Пасхи, оно действовало с 16:00 11 апреля до конца дня 12 апреля, однако со стороны Украины были зафиксированы тысячи нарушений режима прекращения огня.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Ответ на агрессию неизбежен». Российский МИД посоветовал иностранным дипломатам покинуть Киев

    Мерц заявил об «эпохальном переломе» в Германии

    Турция представила умную ракету Kemankes 2 для оперативных ударов

    Обама высказался о сокрытии инопланетных кораблей

    Германия представила план из шести пунктов по реформированию ЕС

    Определились финалисты Лиги чемпионов

    Москвичей предупредили об опасной погоде 7 мая

    Жаловавшийся на ад в тюрьме экс-президент Франции вышел на свободу

    Глава ВОЗ сравнил распространение хантавируса с пандемией коронавируса

    На Украине силовики пришли за действующим сотрудником СБУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok