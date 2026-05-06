Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:40, 6 мая 2026Мир

МИД России раскрыл ответ на удар Украины по параду Победы

Захарова: ВС России ударят по Киеву в случае атаки Украины по параду Победы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Вооруженные силы России (ВС) нанесут удар по Киеву в случае атаки Украины на Москву во время празднования Дня Победы. Об этом предупредила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Она сообщила, что российское внешнеполитическое ведомство разослало ноту во все аккредитованные дипмиссии, призвав с максимальной ответственностью отнестись к заявлению Минобороны России об ответе страны на возможную провокацию Киева.

В обращении сказано, что «необходимо обеспечить заблаговременную эвакуацию из Киева персонала дипломатических и иных представительств, а также граждан в связи с неотвратимостью нанесения Вооруженными силами Российской Федерации ответного удара по Киеву, в том числе по центрам принятия решений».

Захарова подчеркнула, что Россия выступает не с позиции агрессии, а с «позиции неизбежного ответа на агрессию». «Именно так следует воспринимать заявление Министерства обороны Российской Федерации от 4 мая и наши последующие шаги. Его точно не надо замалчивать. К нему надо отнестись очень и очень серьезно», — заявила она.

Дипломат также отметила, что страны Европейского союза ошибаются, если думают, что они смогут «замести под ковер» угрозы президента Украины Владимира Зеленского ударить по Москве 9 мая.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    МИД России раскрыл ответ на удар Украины по параду Победы

    В Киеве занервничали из-за последних событий на Украине

    В МИД высмеяли условие Польши для полета Фицо в Москву

    Украинский депутат насмерть сбил сироту и избежал наказания

    Трамп сделал заявление после переговоров с Ираном

    «Спартак» победил ЦСКА и вышел в финал Кубка России

    Россиянам назвали три подешевевшие в апреле модели машин

    Украина выпустила десятки беспилотников по России

    На Западе признали неприятную правду о России

    Жена Канье Уэста в прозрачном наряде и без трусов попала в объективы папарацци

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok