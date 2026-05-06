МИД: ЕС ошибается, если думает, что сможет замести угрозы Зеленского под ковер

Страны Европейского союза (ЕС) ошибаются, если думают, что они смогут «замести под ковер» угрозы президента Украины Владимира Зеленского ударить по Москве 9 мая. С таким обращением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Если в странах ЕС думают, что у них получится "замолчать" прозвучавшие публично угрозы, "замести под ковер" агрессивные заявления Зеленского, то они жестоко ошибаются. Нам хорошо известно отношение коллективного западного меньшинства к 9 Мая», — сказала она.

По ее словам, Запад, «перевирающий историю» и уничтожающий советское мемориальное наследие, является соучастником «преступных планов киевского режима». Дипломат выразила надежду, что сейчас «им не откажет инстинкт самосохранения».

Ранее на Украине опровергли отказ Зеленского от перемирия на 9 мая. «Президент еще не определился относительно 9 мая. Он определяется в таких условиях день в день, то есть если они сегодня атаковали, то мы тоже будем завтра», — рассказал собеседник BBC.