Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:36, 6 мая 2026Мир

МИД обратился к ЕС из-за угроз Зеленского на 9 мая

МИД: ЕС ошибается, если думает, что сможет замести угрозы Зеленского под ковер
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Alexey Belkin / news.ru / Global Look Press

Страны Европейского союза (ЕС) ошибаются, если думают, что они смогут «замести под ковер» угрозы президента Украины Владимира Зеленского ударить по Москве 9 мая. С таким обращением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Если в странах ЕС думают, что у них получится "замолчать" прозвучавшие публично угрозы, "замести под ковер" агрессивные заявления Зеленского, то они жестоко ошибаются. Нам хорошо известно отношение коллективного западного меньшинства к 9 Мая», — сказала она.

По ее словам, Запад, «перевирающий историю» и уничтожающий советское мемориальное наследие, является соучастником «преступных планов киевского режима». Дипломат выразила надежду, что сейчас «им не откажет инстинкт самосохранения».

Ранее на Украине опровергли отказ Зеленского от перемирия на 9 мая. «Президент еще не определился относительно 9 мая. Он определяется в таких условиях день в день, то есть если они сегодня атаковали, то мы тоже будем завтра», — рассказал собеседник BBC.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    МИД России раскрыл ответ на удар Украины по параду Победы

    В Киеве занервничали из-за последних событий на Украине

    В МИД высмеяли условие Польши для полета Фицо в Москву

    Украинский депутат насмерть сбил сироту и избежал наказания

    Трамп сделал заявление после переговоров с Ираном

    «Спартак» победил ЦСКА и вышел в финал Кубка России

    Россиянам назвали три подешевевшие в апреле модели машин

    Украина выпустила десятки беспилотников по России

    На Западе признали неприятную правду о России

    Жена Канье Уэста в прозрачном наряде и без трусов попала в объективы папарацци

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok