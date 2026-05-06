16:52, 6 мая 2026

Kyiv Independent: В Киеве отвергли перемирие на День Победы
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

В Киеве отвергли перемирие, связанное с празднованием Дня Победы 9 Мая. Об этом изданию Kyiv Independent анонимно заявил высокопоставленный украинский чиновник.

«Мы просто не видим смысла продолжать парад», — передает издание слова собеседника.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что Россия 8 и 9 мая объявляет перемирие в честь празднования Дня Победы. Соответствующее решение было принято верховным главнокомандующим Вооруженными силами Российской Федерации Владимиром Путиным.

После этого украинский лидер Владимир Зеленский пригрозил ударом по параду в Москве. Однако вскоре заявил, что вводит режим перемирия с полуночи 6 мая. Днем 6 мая стало известно, что Вооруженные силы Украины за сутки выпустили в сторону России сотни беспилотников и управляемые авиабомбы.

