Зеленский высказался о планах ударить по Москве 9 мая

Зеленский: Украина скоро определится со своими действиями на 9 мая

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев определится со своими действиями за день до 9 мая. Так о планах ударить по Москве на День Победы он высказался в своем обращении в Telegram-канале.

«Украина будет действовать зеркально. В зависимости от ситуации ночью и завтра тоже будем определяться с нашими вполне справедливыми ответами. Россия получила от нас четкое предложение по тишине и знает, как связаться с Украиной или с партнерами, чтобы согласовать детали», — сказал он.

Украинский лидер упрекнул Россию в том, что она отвергла предложенный им «режим тишины» в ночь с 5 на 6 мая. Он также подчеркнул, что Киев готов работать ради мира и «достойного окончания» конфликта.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила, что армия России нанесет удар по Киеву в случае атаки Украины на Москву 9 мая. В обращении сказано, что «необходимо обеспечить заблаговременную эвакуацию из Киева персонала дипломатических и иных представительств, а также граждан в связи с неотвратимостью нанесения ответного удара по Киеву, в том числе по центрам принятия решений».