Зеленского обвинили в угрозах лидерам 29 государств

Мирошник: Зеленский угрожает лидерам, которые приедут в Москву на День Победы

Президент Украины Владимир Зеленский угрожает лидерам 29 стран, которые приедут в Москву на День Победы 9 мая. Об этом сообщил посол МИД РФ по особым поручениям Родион Мирошник, передает РИА Новости.

«Зеленский угрожает лидерам третьих стран. Он, по сути дела, угрожает лидеру Китая, он угрожает лидеру Бразилии и целого ряда других государств, которые намерены приехать сюда и здесь присутствовать символическим жестом», — заявил дипломат.

На Парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне прибудут лидеры 29 стран. Десять из них прибудут из стран бывшего СССР.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Киев не может гарантировать безопасность иностранных лидеров, которые посетят парад Победы в Москве. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала это угрозой террориста международного масштаба.