Раттанси: Угрозы атаковать Москву на День Победы показывают тупость Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский, записав видеообращение с угрозой атаковать Москву на День Победы, находится в шаге от совершения глупости, которая может стоить ему жизни. Об этом заявил британский журналист Афшин Раттанси на своей странице в социальной сети X.

«Если Зеленский действительно окажется настолько глуп, чтобы атаковать парад Победы, ответом станет невообразимое разрушение в Киеве. Причем, вероятно, прицелятся именно на него и членов его банды», — уличил Раттанси.

Ранее Зеленский пригрозил возможной атакой на парад Победы в Москве 9 мая. В ответ на его слова в Минобороны РФ заявили, что российские войска нанесут ответный массированный ракетный удар по Киеву. Ведомство также обратилось к гражданскому населению столицы Украины с призывом покинуть город.