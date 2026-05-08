01:46, 8 мая 2026Россия

ВСУ на фоне объявленного Путиным перемирия продолжили попытки атаковать Москву

Собянин: Силами ПВО сбит 81 БПЛА ВСУ, направлявшийся к Москве
Екатерина Щербакова

Фото: MOD Russia / Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают попытки атаковать Москву и российские регионы, несмотря на то, что президент России Владимир Путин объявил перемирие с 8 по 10 мая. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Мах, на подлете к Москве за сутки сбит уже 81 вражеский беспилотный летательный аппарат (БПЛА), с 00:00 — 20 БПЛА.

Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. Информации о разрушениях и пострадавших не было.

До этого Министерство обороны России сообщило о том, что всего за четыре часа средства противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и уничтожили почти 100 дронов в небе над регионами страны.

Беспилотная опасность объявлена также в Ярославской и Пензенской областях. Об этом сообщили главы регионов в своих Telegram-каналах.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в случае попыток киевского режима сорвать празднование Дня Победы в Москве, армия России нанесет ответный удар по центру Киева.

