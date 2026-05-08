ВСУ атаковали Севастополь

Развожаев: Военные сбили четыре БПЛА ВСУ в районе Фиолента и Северной стороны

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются атаковать Севастополь. В городе с 02:24 8 мая объявлена воздушная тревога, об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Силами противовоздушной обороны (ПВО) и мобильными огневыми группами к 03:30 сбито четыре вражеских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в районе Северной стороны и Фиолента.

«Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться в безопасных местах», — добавил Развожаев.

По предварительной информации от Спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты не пострадали. Информации о пострадавших не было.

Воздушная тревога в городе-герое сохраняется.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о попытке ВСУ атаковать беспилотниками столицу, всего на подлете к городу за прошедшие сутки был уничтожен 81 БПЛА.