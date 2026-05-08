Минобороны России заявило о нарушении Киевом режима перемирия

Минобороны России: ВСУ 1630 раз нарушили режим перемирия

С момента объявления Россией перемирия Вооруженные силы Украины (ВСУ) нарушили режим прекращения огня больше полутора тысяч раз. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

«Несмотря на объявление режима перемирия украинские вооруженные формирования продолжали наносить удары с использованием беспилотных летательных аппаратов и артиллерии по позициям наших войск, а также по гражданским объектам в приграничных районах Белгородской и Курской областей. Всего зафиксировано 1630 нарушений режима прекращения огня», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что Вооруженные силы (ВС) России зеркально реагировали на нарушение перемирия со стороны Украины. Ответные удары наносились по огневым позициям РСЗО, артиллерии и минометов, а также по пунктам управления и местам запуска БПЛА.

Перемирие вступило в силу в полночь 8 мая. После его начала утром 8 мая Минобороны уже сообщало, что ВСУ выпустили по российским регионам 390 беспилотников и 6 дальнобойных управляемых ракет «Нептун».