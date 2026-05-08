Раскрыто число выпущенных по России БПЛА и дальнобойных ракет с начала действия перемирия

С начала действия объявленного президентом России Владимиром Путиным перемирия Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по российским регионам 390 беспилотников и 6 дальнобойных ракет. Число нарушений режима тишины раскрыли в Министерстве обороны.
«С нуля часов 8 мая российскими подразделениями противовоздушной обороны вне зоны проведения специальной военной операции сбито 396 средств воздушного нападения», — говорится в сообщении ведомства.
Речь идет о 390 беспилотных летательных аппаратах самолетного типа и шести управляемых ракетах большой дальности «Нептун».
8 мая в 0:00 мск вступило в силу объявленное Путиным перемирие в связи с празднованием 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Как сообщили в Минобороны, Россия прекратила боевые действия в зоне СВО. При этом, по данным ведомства, ВСУ нарушили объявленный режим прекращения огня 1365 раз.