09:42, 8 мая 2026

Раскрыто число выпущенных по России БПЛА и дальнобойных ракет с начала действия перемирия

Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
Фото: Evgeniy Maloletka / AP

С начала действия объявленного президентом России Владимиром Путиным перемирия Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по российским регионам 390 беспилотников и 6 дальнобойных ракет. Число нарушений режима тишины раскрыли в Министерстве обороны.

«С нуля часов 8 мая российскими подразделениями противовоздушной обороны вне зоны проведения специальной военной операции сбито 396 средств воздушного нападения», — говорится в сообщении ведомства.

Речь идет о 390 беспилотных летательных аппаратах самолетного типа и шести управляемых ракетах большой дальности «Нептун».

8 мая в 0:00 мск вступило в силу объявленное Путиным перемирие в связи с празднованием 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Как сообщили в Минобороны, Россия прекратила боевые действия в зоне СВО. При этом, по данным ведомства, ВСУ нарушили объявленный режим прекращения огня 1365 раз.

