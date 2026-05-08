Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:52, 8 мая 2026Россия

Число сбитых на подлете к Москве дронов ВСУ достигло 34

Собянин: Силы ПВО сбили еще четыре дрона ВСУ на подлете к Москве
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за пятницу, 8 мая, сбили больше 30 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ), летевших к Москве. О новой попытке атаки украинских беспилотников на столицу сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале.

Собянин заявил, что системы ПВО уничтожили четыре беспилотника, направляющихся к столице. Всего с полуночи российские военные перехватили 34 украинских дрона, следует из сообщений мэра.

Дополнение: после публикации новости Собянин сообщил о перехвате еще трех беспилотников. Таким образом, количество уничтоженных дронов достигло 37.

Днем ранее, 7 мая, средства противовоздушной обороны сбили 61 украинский беспилотник на подлете к Москве — это стало самой масштабной атакой ВСУ на столицу с начала 2026 года.

В полночь 8 мая вступило в силу объявленное президентом России Владимиром Путиным перемирие в связи с празднованием Дня Победы. Как сообщили в Минобороны, с начала действия перемирия ВСУ выпустили по российским регионам 390 беспилотников и 6 дальнобойных ракет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о приезде на 9 Мая в Москву еще одного президента

    Памятники Великой Отечественной войне отреставрируют в Киргизии

    Россияне решили игнорировать клещей

    Украинский морской дрон обнаружили у берегов Греции

    Хайди Клум побоялась неодобрения Анны Винтур ее наряда на Met Gala

    Украинцы попытались сорвать акцию «Бессмертный полк» в Женеве

    Избрана «Королева Москвы»

    В России отреагировали на приговор Мединскому на Украине

    Раскрыта необходимая для покупки самой дешевой вторичной квартиры в Москве зарплата

    Шесть миллионов рублей за рельсы подвели начальника РЖД под суд

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok