Число сбитых на подлете к Москве дронов ВСУ достигло 34

Собянин: Силы ПВО сбили еще четыре дрона ВСУ на подлете к Москве

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за пятницу, 8 мая, сбили больше 30 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ), летевших к Москве. О новой попытке атаки украинских беспилотников на столицу сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале.

Собянин заявил, что системы ПВО уничтожили четыре беспилотника, направляющихся к столице. Всего с полуночи российские военные перехватили 34 украинских дрона, следует из сообщений мэра.

Дополнение: после публикации новости Собянин сообщил о перехвате еще трех беспилотников. Таким образом, количество уничтоженных дронов достигло 37.

Днем ранее, 7 мая, средства противовоздушной обороны сбили 61 украинский беспилотник на подлете к Москве — это стало самой масштабной атакой ВСУ на столицу с начала 2026 года.

В полночь 8 мая вступило в силу объявленное президентом России Владимиром Путиным перемирие в связи с празднованием Дня Победы. Как сообщили в Минобороны, с начала действия перемирия ВСУ выпустили по российским регионам 390 беспилотников и 6 дальнобойных ракет.