Объявленное Россией перемирие вступило в силу. Что об этом известно и будет ли Украина его соблюдать?

8 мая в 0:00 мск вступило в силу объявленное президентом России Владимиром Путиным перемирие. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В соответствии с решением президента Российской Федерации, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации Владимира Путина в дни празднования 81-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне российская сторона объявляет перемирие», — рассказали в оборонном ведомстве.

Прекращение огня продлится с полуночи 8 мая до 10 мая. Связано оно с празднованием 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Предыдущее перемирие в апреле было приурочено к празднованию Пасхи.

Что известно о перемирии по случаю Дня Победы?

Идею о прекращении огня предложил 29 апреля президент России в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом. Как отмечал помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков, хозяин Белого дома поддержал российскую инициативу.

7 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что перемирие состоится и продлится два дня.

«Да, речь идет о 8 и 9 числе, о 8 и 9 мая», — сказал представитель Кремля.

Кроме того, в Минобороны раскрыли детали перемирия:

Все группировки Армии России прекращают боевые действия во время перемирия;

Россия прекращает удары по местам дислокации ВСУ и объектам внутри Украины, связанным с военно-промышленным комлпексом;

ВС РФ дадут адекватный ответ, если Киев нанесет удары по российским военным или населенным пунктам;

Армия России нанесет массированный удар по центру Киева, если будут предприняты попытки сорвать празднование Дня Победы;

Россия призвала Украину принять объявленное перемирие.

Будет ли Украина соблюдать перемирие?

4 мая Зеленский, выступая на саммите Европейского политического сообщества (ЕПС) в Армении, пригрозил, что в День Победы 9 мая во время торжественного смотра войск в Москву «могут также прилететь украинские дроны».

Позже в тот же день, когда стали известны даты перемирия (8 и 9 мая), украинский политиксказал, что Киев введет режим тишины гораздо раньше, с полуночи 6 мая. При этом с Москвой эта инициатива согласована не была.

При этом Зеленский сказал, что Киев определится со своими действиями в отношении России за день до 9 мая. «Украина будет действовать зеркально. Россия получила от нас четкое предложение по тишине и знает, как связаться с Украиной или с партнерами, чтобы согласовать детали», — добавил он.

Днем 6 мая в Киеве и вовсе заявили, что Украина отвергает перемирие, связанное с празднованием Дня Победы

В ответ на это 6 мая Захарова заявила, что Вооруженные силы России (ВС) нанесут удар по Киеву в случае атаки Украины на Москву во время празднования Дня Победы.

Она подчеркнула, что Москва разослала ноту во все аккредитованные дипмиссии и международные организации, призвав обеспечить заблаговременную эвакуацию своего персонала из украинской столицы. На Смоленской площади объяснили, что Минобороны пообещало нанести неотвратимый ответный удар по центрам принятия решений в Киеве в случае удара по Москве.

«МИД России настоятельно призывает (...) с максимальной ответственностью отнестись к данному заявлению», — добавила дипломат.

Если в странах ЕС думают, что у них получится «замолчать» прозвучавшие публично угрозы, «замести под ковер» агрессивные заявления Зеленского, то они жестоко ошибаются. Нам хорошо известно отношение коллективного западного меньшинства к 9 Мая Мария Захарова официальный представитель МИД России

7 мая Зеленский сменил риторику и сказал, что во время объявленного Москвой перемирия 8 и 9 мая Киев будет действовать симметрично. Политик подчеркнул, что Украина рассчитывает на скорое завершение конфликта и готова на определенные шаги ради этого.