8 мая в 0:00 мск вступило в силу объявленное президентом России Владимиром Путиным перемирие. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«В соответствии с решением президента Российской Федерации, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации Владимира Путина в дни празднования 81-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне российская сторона объявляет перемирие», — рассказали в оборонном ведомстве.
Прекращение огня продлится с полуночи 8 мая до 10 мая. Связано оно с празднованием 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Предыдущее перемирие в апреле было приурочено к празднованию Пасхи.
Что известно о перемирии по случаю Дня Победы?
Идею о прекращении огня предложил 29 апреля президент России в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом. Как отмечал помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков, хозяин Белого дома поддержал российскую инициативу.
7 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что перемирие состоится и продлится два дня.
«Да, речь идет о 8 и 9 числе, о 8 и 9 мая», — сказал представитель Кремля.
Кроме того, в Минобороны раскрыли детали перемирия:
- Все группировки Армии России прекращают боевые действия во время перемирия;
- Россия прекращает удары по местам дислокации ВСУ и объектам внутри Украины, связанным с военно-промышленным комлпексом;
- ВС РФ дадут адекватный ответ, если Киев нанесет удары по российским военным или населенным пунктам;
- Армия России нанесет массированный удар по центру Киева, если будут предприняты попытки сорвать празднование Дня Победы;
- Россия призвала Украину принять объявленное перемирие.
Будет ли Украина соблюдать перемирие?
4 мая Зеленский, выступая на саммите Европейского политического сообщества (ЕПС) в Армении, пригрозил, что в День Победы 9 мая во время торжественного смотра войск в Москву «могут также прилететь украинские дроны».
Позже в тот же день, когда стали известны даты перемирия (8 и 9 мая), украинский политиксказал, что Киев введет режим тишины гораздо раньше, с полуночи 6 мая. При этом с Москвой эта инициатива согласована не была.
При этом Зеленский сказал, что Киев определится со своими действиями в отношении России за день до 9 мая. «Украина будет действовать зеркально. Россия получила от нас четкое предложение по тишине и знает, как связаться с Украиной или с партнерами, чтобы согласовать детали», — добавил он.
Днем 6 мая в Киеве и вовсе заявили, что Украина отвергает перемирие, связанное с празднованием Дня Победы
В ответ на это 6 мая Захарова заявила, что Вооруженные силы России (ВС) нанесут удар по Киеву в случае атаки Украины на Москву во время празднования Дня Победы.
Она подчеркнула, что Москва разослала ноту во все аккредитованные дипмиссии и международные организации, призвав обеспечить заблаговременную эвакуацию своего персонала из украинской столицы. На Смоленской площади объяснили, что Минобороны пообещало нанести неотвратимый ответный удар по центрам принятия решений в Киеве в случае удара по Москве.
«МИД России настоятельно призывает (...) с максимальной ответственностью отнестись к данному заявлению», — добавила дипломат.
Если в странах ЕС думают, что у них получится «замолчать» прозвучавшие публично угрозы, «замести под ковер» агрессивные заявления Зеленского, то они жестоко ошибаются. Нам хорошо известно отношение коллективного западного меньшинства к 9 Мая
7 мая Зеленский сменил риторику и сказал, что во время объявленного Москвой перемирия 8 и 9 мая Киев будет действовать симметрично. Политик подчеркнул, что Украина рассчитывает на скорое завершение конфликта и готова на определенные шаги ради этого.