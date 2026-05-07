В Кремле раскрыли детали объявленного Путиным перемирия

Песков: Объявленное Путиным перемирие будет действовать 8 и 9 мая

Объявленное президентом России Владимиром Путиным перемирие состоится и будет действовать в течение двух дней. Детали принятого решения раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Пресс-секретарь главы государства уточнил, что перемирие в честь празднования Дня Победы будет действовать 8 и 9 мая.

«Да, речь идет о 8 и 9 числе, о 8 и 9 мая», — сказал Песков.

До этого в Кремле заявили, что реакции Москвы на заявленный Киевом «режим тишины» не было.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский пригрозил ударом по параду в Москве. Однако вскоре заявил, что вводит режим перемирия с полуночи 6 мая.

Позднее глава МИД Украины Сибига обвинил Россию в нарушении режима прекращения огня, заявив, что Вооруженные силы России якобы наносили удары на протяжении всей ночи и утром.

В ночь с 6 на 7 мая Украина направила в сторону России 347 дронов на фоне объявленного Киевом «режима тишины». Атака стала рекордной по массовости.