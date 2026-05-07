В Кремле рассказали о реакции Москвы на заявленный Киевом «режим тишины»

Песков: Реакции Москвы на заявленный Киевом «режим тишины» не было

Реакции Москвы на заявленный Киевом «режим тишины» не было. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

«Никакой реакции российской стороны на это не было», — сказал представитель Кремля.

Ранее президент России Владимир Путин объявил перемирие в дни годовщины Победы с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. После этого Владимир Зеленский пригрозил ударом по параду в Москве. Однако вскоре заявил, что вводит режим перемирия с полуночи 6 мая.

Затем сенатор Совфеда Владимир Джабаров заявил, что народ России поддержит президента Путина в случае принятия решения о жестком и массированном ударе по Украине. Он пояснил, что Киев не готов к прекращению огня, так как Украина нужна Западу только во время боевых действий с Россией.