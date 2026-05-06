Джабаров: Народ России поддержит Путина в случае жесткого ответа Украине

Народ поддержит президента России Владимира Путина в случае принятия решения о жестком и массированном ударе по Украине. Об этом заявил сенатор Совфеда Владимир Джабаров в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что Киев не готов к прекращению огня, так как Украина нужна Западу только во время боевых действий с Россией. Джабаров напомнил, что ВСУ продолжают удары по Туапсе, атакуют западными ракетами Чебоксары, а также направляют дроны в сторону Ленинградской области.

«В такой ситуации жесткий ответ Украине напрашивается. Народ России поддержит Президента в случае принятия решения о массированном ударе по Украине. Если будут атаки на 9 мая, по Украине прилетит мощнее и больнее. Время действовать хирургически заканчивается» Владимир Джабаров Сенатор Совета Федерации

Ранее президент России Владимир Путин объявил перемирие в дни годовщины Победы с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. После этого Владимир Зеленский пригрозил ударом по параду в Москве. Однако вскоре заявил, что вводит режим перемирия с полуночи 6 мая.