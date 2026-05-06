Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:48, 6 мая 2026Россия

В России предупредили Украину о массированном ударе

Джабаров: Народ России поддержит Путина в случае жесткого ответа Украине
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Народ поддержит президента России Владимира Путина в случае принятия решения о жестком и массированном ударе по Украине. Об этом заявил сенатор Совфеда Владимир Джабаров в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что Киев не готов к прекращению огня, так как Украина нужна Западу только во время боевых действий с Россией. Джабаров напомнил, что ВСУ продолжают удары по Туапсе, атакуют западными ракетами Чебоксары, а также направляют дроны в сторону Ленинградской области.

«В такой ситуации жесткий ответ Украине напрашивается. Народ России поддержит Президента в случае принятия решения о массированном ударе по Украине. Если будут атаки на 9 мая, по Украине прилетит мощнее и больнее. Время действовать хирургически заканчивается»

Владимир ДжабаровСенатор Совета Федерации

Ранее президент России Владимир Путин объявил перемирие в дни годовщины Победы с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. После этого Владимир Зеленский пригрозил ударом по параду в Москве. Однако вскоре заявил, что вводит режим перемирия с полуночи 6 мая.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В украинском плену обнаружили двух пропавших российских офицеров. Об их судьбе ничего не знали больше года

    В России оценили дальность обещанных Киеву умных бомб JDAM

    Россиянам назвали устаревшую мужскую одежду

    Слон затоптал мужчину, разгромил храм и попал на видео

    В России рассказали о мировом лидерстве в области тяжелых вертолетов

    Россиянка обвинила врачей в смерти ребенка во время родов

    Умер основатель CNN

    Назван причастный к подрыву ставшего легендой российского мэра

    В российском регионе пожаловались на месяц без воды

    Раскрыта причина задержки ответа Ирана на предложение США о мире

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok