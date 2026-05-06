В Минобороны Украины сделали резкое заявление о перемирии с Россией на 9 Мая. Что известно о приостановке боевых действий?

Стерненко сообщил, что ВСУ не намерены соблюдать перемирие на 9 Мая

Украина не будет соблюдать перемирие с Россией на 9 Мая. Об этом заявил советник министра обороны республики Сергей Стерненко.

«Россияне нарушили режим тишины и совершили ряд атак на Украину. Эти действия (...) нивелируют объявленное [Владимиром] Путиным "перемирие" на 9 мая», — написал он.

Глава министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига также обвинил Россию в нарушении режима прекращения огня. По его словам, Вооруженные силы (ВС) РФ якобы наносили удары на протяжении всей ночи и утром.

«Москва вновь проигнорировала реалистичный и справедливый призыв к прекращению военных действий», — заявил Сибига.

Зеленский объявил перемирие после угроз сорвать 9 Мая в Москве

Украинский лидер Владимир Зеленский пригрозил ударом по параду Победы 9 мая в Москве. Однако спустя несколько дней заявил, что вводит режим перемирия с полуночи 6 мая.

Мы считаем, что человеческая жизнь несравнимо более ценна, чем «празднование» какой-либо годовщины. В связи с этим мы объявляем о режиме тишины, начиная с 00:00 в ночь на 6 мая Владимир Зеленский президент Украины

ВСУ атаковали Россию в ночь перемирия

После того как объявленное Зеленским перемирие вступило в силу, украинские СМИ отметили отсутствие активности стратегической авиации и флота ВС РФ. Также сообщалось об отсутствии новых пусков беспилотников.

При этом Министерство обороны России сообщило, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над регионами России десятки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ночь с 5 на 6 мая. В оборонном ведомстве уточнили, что атаке подверглись пять российских регионов — Белгородская, Брянская, Курская области, Крым и Московский регион. Всего над страной сбили 53 летательных аппарата.

Украинские дроны атаковали Крым незадолго до начала объявленного Зеленским перемирия. В результате ударов погибли пять человек. Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров считает, что это была спланированная провокация.

Пусть не придумывают эти варианты, что за несколько минут они запустили, мы уже ответили после перемирия, ведь специально был нанесен удар по Джанкою буквально за минуты до наступления украинского срока начала перемирия. Понятно, что это провокация очередная Владимир Джабаров сенатор

Сенатор отметил, что за всю историю конфликта Киев не соблюдал перемирие. «Даже последнее пасхальное перемирие они нарушили 6,5 тысячи раз», — указал он.

В России отреагировали на заявления Зеленского

Джабаров также прокомментировал решение Зеленского объявить перемирие в ночь на 6 мая. Политик напомнил, что Москва объявила режим тишины в связи с празднованием Дня Победы, а с чем связано решение Киева — непонятно.

Я не знаю, в связи с чем он объявил режим тишины с 5 на 6 мая. Мы объявили в связи с празднованием Дня Победы с 8 на 9 мая. Если они его нарушат, последует незамедлительный удар по центру Киева — об этом сообщило наше военное командование Владимир Джабаров сенатор

Военный эксперт, подполковник Олег Шаландин также не смог объяснить, зачем Украина объявила перемирие с 6 мая. По его мнению, соответствующее заявление украинского лидера является пиаром. Военный корреспондент Александр Коц тоже заявил, что перемирие для Зеленского лишь медийный инструмент. По его мнению, с помощью него украинский лидер захотел поймать Москву в ловушку.

Авторы Telegram-канала «Архангел спецназа», в свою очередь, сочли заявление Зеленского о перемирии с 6 мая тактическим ходом.

Заявление Зеленского о перемирии — это просто тактический ход, который нужен для обвинения России в срыве режима прекращения огня Telegram-канал «Архангел спецназа»

Доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Коньков увидел в решении Зеленского объявить перемирие попытку «сыграть на опережение» после того, как о перемирии заявила Москва. Кроме того, по его словам, на политика оказывают давление Соединенные Штаты, которые «сегодня просто за любое перемирие, за любой мир, за любую переустановку украинского фронта, лишь бы Киев не напоминал им о себе».

Украине пригрозили страшным ответом при атаках на 9 Мая

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник допустил, что при провокациях на 9 Мая в ответ могут быть использованы «Орешник» и «Буревестник».

В случае провокации со стороны Украины будет нанесен удар всеми возможными вооружениями и боевыми средствами по центру Киева. Если они попытаются испортить парад [Победы] и нанести удар, ответ будет страшный. Вот там они получат все дроны и все ракеты, про которые они все время спрашивают. И «Орешником» их там отхлестают, и «Буревестник» их заклюет Андрей Колесник депутат Госдумы

Сенатор Джабаров также призвал Украину не надеяться, что Россия воздержится от ударов возмездия в случае, если ВСУ нанесут удары во время перемирия.

Прилетит нам — получат значительно мощнее и больнее. Время шутить, время жалости, время действовать хирургически закончилось. Теперь будет жесткий ответ, и весь народ российский поддержит своего президента в таком решении Владимир Джабаров сенатор

Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец, в свою очередь, предположил, что основной удар в случае провокаций на 9 Мая будет сосредоточен на центрах принятия решений. «Это Минобороны, Генштаб, Верховная Рада, бункер Зеленского», — высказался он. По словам военного обозревателя, украинский лидер понимает, что гипотетическая атака 9 мая вызовет мощный ответ, а потому будет тщательно прятаться — возможно, во Львовской области.