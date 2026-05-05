Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:02, 5 мая 2026РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на объявленное Зеленским перемирие в ночь на 6 мая

Сенатор Джабаров: Непонятно, зачем Зеленский объявил перемирие в ночь на 6 мая
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Военное командование России будет решать, поддерживать ли режим тишины, объявленный президентом Украины Владимиром Зеленским в ночь на 6 мая, или нанести очередной удар по территории противника, рассказал первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Реакцией он поделился с «Лентой.ру».

«Я не знаю, в связи с чем он объявил режим тишины с 5 на 6 мая. Мы объявили в связи с празднованием Дня Победы с 8 на 9 мая. Если они его нарушат, последует незамедлительный удар по центру Киева — об этом сообщило наше военное командование. Оно будет решать, поддерживать этот режим или нанести удар по Украине очередной», — поделился сенатор.

Ранее президент России Владимир Путин объявил перемирие в дни годовщины Победы с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая.

После Зеленский пригрозил ударом по параду в Москве. Однако вскоре заявил, что вводит режим перемирия с полуночи 6 мая. «Мы считаем, что человеческая жизнь несравнимо более ценна, чем "празднование" какой-либо годовщины», — прокомментировал он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились подробности об атаке ВСУ на российскую многоэтажку в 1000 километров от границы

    Пашинян понадеялся на поддержку ЕС в противодействии одному явлению

    Окровавленного мужчину сняли на видео после удара дрона ВСУ по многоэтажке в Чебоксарах

    Москвичей предупредили о скором похолодании

    Москвичам рассказали о погоде на неделе

    Депутаты решили отрегулировать работу российской молодежи

    Московские таксисты оккупировали кафе в поисках интернета

    Популярные добавки оказались связаны с ускоренным ухудшением памяти

    В аэропорту Москвы ввели ограничения на полеты

    В России отреагировали на объявленное Зеленским перемирие в ночь на 6 мая

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok