Минобороны сделало заявление о смертельной атаке ВСУ на Россию перед перемирием Зеленского

В ночь на 6 мая средства ПВО сбили над регионами России 53 беспилотника ВСУ

В ночь с 5 на 6 мая средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над регионами России десятки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом объявили в Министерстве обороны России.

Как рассказали в оборонном ведомстве, атаке подверглись пять российских регионов — Белгородская, Брянская, Курская области, Крым и московский регион. Всего над страной сбили 53 летательных аппарата. Все они относились к самолетному типу.

Указанное заявление Минобороны сделало после смертельной атаки ВСУ, которой подвергся Крым — ее жертвами стали пять человек. Удар по Крыму был нанесен ВСУ перед объявленным Владимиром Зеленским перемирием.

Режим тишины со стороны Украины вступил в силу в полночь 6 мая. Россия не давала официального ответа на инициативу Киева, Москва приняла решение объявить перемирие в честь празднования Дня Победы 8 и 9 мая.