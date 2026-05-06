08:07, 6 мая 2026Россия

Минобороны сделало заявление о смертельной атаке ВСУ на Россию перед перемирием Зеленского

В ночь на 6 мая средства ПВО сбили над регионами России 53 беспилотника ВСУ
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Global Look Press

В ночь с 5 на 6 мая средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над регионами России десятки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом объявили в Министерстве обороны России.

Как рассказали в оборонном ведомстве, атаке подверглись пять российских регионов — Белгородская, Брянская, Курская области, Крым и московский регион. Всего над страной сбили 53 летательных аппарата. Все они относились к самолетному типу.

Указанное заявление Минобороны сделало после смертельной атаки ВСУ, которой подвергся Крым — ее жертвами стали пять человек. Удар по Крыму был нанесен ВСУ перед объявленным Владимиром Зеленским перемирием.

Режим тишины со стороны Украины вступил в силу в полночь 6 мая. Россия не давала официального ответа на инициативу Киева, Москва приняла решение объявить перемирие в честь празднования Дня Победы 8 и 9 мая.

