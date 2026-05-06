04:02, 6 мая 2026

При атаке дронов на Крым погибли пять человек. Удары ВСУ начались незадолго до вступления в силу объявленного Зеленским перемирия

Марина Совина

Фото: Tsitsagi Nikita / Globallookpress.com

При ударе украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по Джанкою погибли пять человек, сообщил глава республики Крым Сергей Аксенов.

К сожалению, в результате удара вражеских БПЛА по Джанкою есть жертвы среди гражданского населения — пять человек погибли

Сергей Аксеновглава Крыма

Он выразил соболезнования их родным и близким. По словам Аксенова, семьям погибших будет предоставлена необходимая помощь и поддержка.

Дроны атаковали Крым незадолго до вступления в силу перемирия, объявленного Зеленским

Беспилотники ВСУ атаковали Крым вечером 5 мая, уточнил Аксенов.

По беспилотникам противника работают ПВО и мобильные огневые группы

Сергей Аксеновглава Крыма

Атаку дронов отразили в Севастополе. Как заявил губернатор города Михаил Развожаев, было сбито четыре беспилотника в районе Верхнесадового и Северной стороны.

По предварительной информации от Спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не пострадали.

Ранее стало известно, что ВСУ попытались атаковать российские регионы почти сотней дронов. Как сообщили в Минобороны РФ, силы противовоздушной обороны сбили 93 БПЛА в период с 14:00 до 21:00 по московскому времени.

В полночь вступило объявленное Зеленским перемирие

В полночь 6 мая вступило в силу объявленное президентом Украины Владимиром Зеленским перемирие.

Россия не давала официального ответа на инициативу Киева, Москва приняла решение объявить перемирие в честь празднования Дня Победы 8 и 9 мая.

Пока неизвестно, каким образом обе стороны будут соблюдать режим тишины в ночь на 6 мая и в последующие дни. Как отмечал Insider UA со ссылкой на мониторинговые паблики, стратегическая авиация и флот ВС РФ на момент полуночи не были активны, новых пусков БПЛА не фиксировалось.

Как заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов, Запорожская область, Крым и Севастополь находятся под атакой БПЛА.

Глава Крыма объявил об атаке беспилотников на регион в 22:28, когда перемирие еще не вступило в силу. В 00:10 он уточнил последствия атаки, жертвами которой стали пять человек в Джанкое.

