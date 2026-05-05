Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:32, 5 мая 2026Россия

Беспилотники ВСУ атаковали Крым

Аксенов сообщил, что беспилотники ВСУ атаковали Крым
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Борис Морозов / РИА Новости

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Крым, сообщил глава региона Сергей Аксенов в Telegram.

«По беспилотникам противника работают ПВО и мобильные огневые группы», — написал Аксенов. Он попросил всех сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

Ранее сообщалось, что ВСУ попытались атаковать российские регионы почти сотней дронов. Как сообщили в Минобороны РФ, силы противовоздушной обороны сбили 93 БПЛА в период с 14:00 до 21:00 по московскому времени.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В ООН сделали заявление о перемирии между Россией и Украиной

    Турция представила гиперзвуковую ракету с дальностью полета шесть тысяч километров

    США предупредили о последствиях возобновления ударов по Ирану

    Раскрыты самые крутые премьеры Пекинского автосалона

    Госдеп подтвердил завершение операции США «Эпическая ярость» против Ирана

    Москвичи пережили самый теплый день с начала года

    В США пообещали позднее заняться Кубой

    В Москве запустят праздничный поезд ко Дню Победы

    Мэр российского города назвал грузовики источником пыли на улицах

    Зоозащитница обнажила грудь в знак протеста против нарядов с перьями на Met Gala

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok