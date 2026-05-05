Объявленное Украиной перемирие назвали в России «рабочими днями»

Шаландин: Зеленский перемирием с 6 мая просто делает себе пиар

Военный эксперт, подполковник Олег Шаландин не смог объяснить, зачем Украина объявила перемирие с 6 мая, цитирует его «Царьград».

«Я не знаю, что [президент Украины Владимир Зеленский] объявляет. Рабочие дни какие-то. Он просто делает пиар», — посчитал собеседник.

По его словам, боевые действия не прекращались ни на минуту, и «мясные штурмы» ВСУ не приносят результата, но «приближают финал, который для киевского режима уже не за горами», считает Шаландин.

Накануне вечером Зеленский заявил, что вводит режим перемирия с полуночи 6 мая. При этом, по словам политика, украинская сторона не получала никакого официального обращения по поводу условий прекращения боевых действий.

