13:09, 5 мая 2026

В России высказались об ударе по бункеру Зеленского

Баранец: Зеленский сбежит из Киева на 9 Мая
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Если на Украине решат нарушить двухдневное перемирие, последует мощнейший ответный удар по Киеву. Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец в беседе с «Царьградом» отметил, что все зависит от масштабов возможной атаки.

«Это будет абсолютно адекватный удар. Если они будут бить беспилотниками, мы ударим еще сильнее. Но на этот раз я уверен, что будет основной удар сосредоточен на центрах принятия решений. Это Минобороны, Генштаб, Верховная Рада, бункер [президента Украины Владимира] Зеленского», — высказался он. Эксперт при этом добавил, что Зеленский, скорее всего, сбежит из Киева на 9 Мая.

По словам военного обозревателя, украинский политик понимает, что гипотетическая атака 9 мая вызовет мощный ответ, а потому будет тщательно прятаться — возможно, во Львовской области.

Ранее Зеленский сообщил о повреждениях критической инфраструктуры в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях после ночного удара. Он также рассказал об ударах в Запорожской и Киевской областях. Кроме того, Зеленский сообщил о повреждениях в Харьковской области.

Во время саммита Европейского политического сообщества в Армении украинский президент пригрозил ударом по параду в честь 9 Мая в Москве.

