Решение Зеленского объявить перемирие после угроз ударить по параду Победы объяснили

Коньков объяснил объявление Киевом перемирия с 6 мая желанием забрать инициативу

Объявлением перемирия с полуночи 6 мая президент Украины Владимир Зеленский пытается перехватить инициативу на себя, допустил доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Коньков. Так в беседе с «Лентой.ру» политолог объяснил решение украинского лидера.

«Есть определенное давление коммунистических кругов, Евросоюза. Но основное давление, конечно, со стороны Соединенных Штатов, которые, такое ощущение, что сегодня просто за любое перемирие, за любой мир, за любую переустановку украинского фронта, лишь бы Киев не напоминал им о себе. В этом плане Зеленский пытается сыграть на опережение с точки зрения предложения, которое было сделано [президентом России Владимиром] Путиным о перемирии на 9 Мая», — рассказал Коньков.

4 мая Зеленский заявил, что вводит режим перемирия с полуночи 6 мая. Он добавил, что украинская сторона не получала никакого официального обращения по поводу условий прекращения боевых действий.

При этом несколькими часами ранее украинский лидер пригрозил ударом по параду в честь 9 Мая в Москве. Об этом он заявил во время саммита Европейского политического сообщества (ЕПС) в Армении.

