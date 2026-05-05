Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:25, 5 мая 2026Бывший СССРЭксклюзив

Решение Зеленского объявить перемирие после угроз ударить по параду Победы объяснили

Коньков объяснил объявление Киевом перемирия с 6 мая желанием забрать инициативу
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Peter Dejong / Pool / Reuters

Объявлением перемирия с полуночи 6 мая президент Украины Владимир Зеленский пытается перехватить инициативу на себя, допустил доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Коньков. Так в беседе с «Лентой.ру» политолог объяснил решение украинского лидера.

«Есть определенное давление коммунистических кругов, Евросоюза. Но основное давление, конечно, со стороны Соединенных Штатов, которые, такое ощущение, что сегодня просто за любое перемирие, за любой мир, за любую переустановку украинского фронта, лишь бы Киев не напоминал им о себе. В этом плане Зеленский пытается сыграть на опережение с точки зрения предложения, которое было сделано [президентом России Владимиром] Путиным о перемирии на 9 Мая», — рассказал Коньков.

4 мая Зеленский заявил, что вводит режим перемирия с полуночи 6 мая. Он добавил, что украинская сторона не получала никакого официального обращения по поводу условий прекращения боевых действий.

При этом несколькими часами ранее украинский лидер пригрозил ударом по параду в честь 9 Мая в Москве. Об этом он заявил во время саммита Европейского политического сообщества (ЕПС) в Армении.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали Россию 600 дронами и новейшими ракетами «Фламинго». Москва нанесла удар возмездия, а Зеленский выступил с заявлением

    Принц Гарри и Меган Маркл остались без приглашения на главное модное событие года

    Россиян предупредили о пике активности клещей

    Раскрыта причина отказа Тимоти Шаламе от совместного с Кайли Дженнер выхода на Met Gala

    Конкурент Кличко прокомментировал сообщения о своей отставке

    Названа реальная эффективность украинской ракеты «Фламинго»

    Солистка группы «Винтаж» назвала место силы

    Крупнейший российский застройщик допустил дефолт

    Сотни авиарейсов оказались задержаны или отменены из-за атак беспилотников на Москву

    Россиянам напомнили о запрете жарки шашлыка в одном случае

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok