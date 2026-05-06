08:45, 6 мая 2026

Украина отказалась от перемирия с Россией на 9 Мая

Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Stringer / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не будут соблюдать перемирие на 9 Мая. Об этом заявил советник министра обороны республики Сергей Стерненко в Telegram-канале.

«Россияне нарушили режим тишины и совершили ряд атак на Украину. Эти действия (...) нивелируют объявленное [Владимиром] Путиным "перемирие" на 9 мая», — утверждает украинский чиновник.

Ранее президент России Владимир Путин объявил второе за месяц перемирие в зоне специальной военной операции (СВО). Тогда оно было приурочено к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский пригрозил ударом по параду в честь 9 Мая в Москве.

Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров делился с «Лентой.ру», что если ВСУ нарушат перемирие на 9 мая, последует незамедлительный удар по центру Киева.

