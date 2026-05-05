В России предупредили о тактическом ходе Зеленского и более массированных атаках ВСУ

В России назвали заявление Зеленского о перемирии тактическим ходом

Заявление Владимира Зеленского о перемирии с 6 мая является тактическим ходом. Об этом говорится в публикации Telegram-канала «Архангел спецназа».

По мнению авторов канала, к празднованию Дня Победы следует ожидать массированные атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Вчерашнее заявление Зеленского о перемирии — это просто тактический ход, который нужен для обвинения России в срыве режима прекращения огня», — говорится в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин объявил перемирие в дни годовщины Победы с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. После Зеленский пригрозил ударом по параду в Москве. Однако вскоре заявил, что вводит режим перемирия с полуночи 6 мая.