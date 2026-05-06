Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:00, 6 мая 2026РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на отказ Украины от перемирия на 9 Мая фразой «получат по полной»

Сенатор Джабаров обвинил Украину в провокации ради отказа от перемирия на 9 Мая
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетМинобороны

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Если Украина откажется от перемирия на 9 Мая, то получит по полной программе — Минобороны об этом четко сказало, заявил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Реакцией он поделился с «Лентой.ру».

Ранее советник министра обороны республики Сергей Стерненко объявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не будут соблюдать перемирие на 9 Мая, так как «россияне нарушили режим тишины и совершили ряд атак на Украину».

«Пусть не придумывают эти варианты, что за несколько минут они запустили, мы уже ответили после перемирия, ведь специально был нанесен удар по Джанкою буквально за минуты до наступления украинского срока начала перемирия. Понятно, что это провокация очередная. Никогда еще за всю историю нашего конфликта с Украиной они не соблюдали перемирия, даже последнее пасхальное перемирие они нарушили 6,5 тысячи раз», — поделился сенатор.

Джабаров призвал Украину не надеяться, что Россия будет воздерживаться от ударов возмездия.

Прилетит нам — получат значительно мощнее и больнее. Время шутить, время жалости, время действовать хирургически закончилось. Теперь будет жесткий ответ, и весь народ российский поддержит своего президента в таком решении

Владимир Джабаровсенатор

В полночь 6 мая вступило в силу объявленное президентом Украины Владимиром Зеленским перемирие. Россия не давала официального ответа на инициативу Киева, Москва приняла решение объявить перемирие в честь празднования Дня Победы 8 и 9 мая.

Накануне объявленного Зеленским перемирия, 5 мая в 22:28 ВСУ атаковали беспилотниками Джанкой, в результате чего пострадало гражданское население. Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что не удалось спасти пятерых человек.

Ранее в Минобороны предупреждали, что в случае попыток Украины сорвать празднование Дня Победы Вооруженные силы России нанесут ответный удар по центру Киева.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России отреагировали на отказ Украины от перемирия на 9 Мая фразой «получат по полной»

    В России захотели продлить летную годность отечественных самолетов

    Милонов раскритиковал запрет некоторых школ включать на выпускных иностранную музыку

    Директор российской школы вместо уроков устроила платный планетарий

    Покинувший Россию автогигант заявил о падении прибыли

    Сбежавшие из СИЗО в Екатеринбурге осужденные выслушали приговор

    Артемий Лебедев дал совет спорящему с друзьями о политике зрителю

    Блогерша впечатлила зрителей результатом экстремального похудения на видео

    Россияне стали путешествовать по судам ради эмоций

    Рехаб-центр известного певца обвинили в издевательствах над пациентами за деньги

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok