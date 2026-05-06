В России отреагировали на отказ Украины от перемирия на 9 Мая фразой «получат по полной»

Сенатор Джабаров обвинил Украину в провокации ради отказа от перемирия на 9 Мая

Если Украина откажется от перемирия на 9 Мая, то получит по полной программе — Минобороны об этом четко сказало, заявил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Реакцией он поделился с «Лентой.ру».

Ранее советник министра обороны республики Сергей Стерненко объявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не будут соблюдать перемирие на 9 Мая, так как «россияне нарушили режим тишины и совершили ряд атак на Украину».

«Пусть не придумывают эти варианты, что за несколько минут они запустили, мы уже ответили после перемирия, ведь специально был нанесен удар по Джанкою буквально за минуты до наступления украинского срока начала перемирия. Понятно, что это провокация очередная. Никогда еще за всю историю нашего конфликта с Украиной они не соблюдали перемирия, даже последнее пасхальное перемирие они нарушили 6,5 тысячи раз», — поделился сенатор.

Джабаров призвал Украину не надеяться, что Россия будет воздерживаться от ударов возмездия.

Прилетит нам — получат значительно мощнее и больнее. Время шутить, время жалости, время действовать хирургически закончилось. Теперь будет жесткий ответ, и весь народ российский поддержит своего президента в таком решении Владимир Джабаров сенатор

В полночь 6 мая вступило в силу объявленное президентом Украины Владимиром Зеленским перемирие. Россия не давала официального ответа на инициативу Киева, Москва приняла решение объявить перемирие в честь празднования Дня Победы 8 и 9 мая.

Накануне объявленного Зеленским перемирия, 5 мая в 22:28 ВСУ атаковали беспилотниками Джанкой, в результате чего пострадало гражданское население. Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что не удалось спасти пятерых человек.

Ранее в Минобороны предупреждали, что в случае попыток Украины сорвать празднование Дня Победы Вооруженные силы России нанесут ответный удар по центру Киева.

