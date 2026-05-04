20:22, 4 мая 2026Россия

Минобороны России предупредило жителей Киева о необходимости покинуть город

Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Мирным жителям Киева и сотрудникам дипломатических ведомств необходимо своевременно покинуть город. Об этом предупредило Минобороны России, пишет ТАСС.

В министерстве подчеркнули, что в случае попыток Украины сорвать празднование Дня Победы, Вооруженные силы России нанесут ответный удар по центру Киева.

«Предупреждаем гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть город», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский пригрозил возможной атакой на парад Победы в Москве 9 мая. В России заявили об ответе Киеву, если попытка такого удара будет предпринята. В частности, член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что украинский лидер «заигрался».

