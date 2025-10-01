«Хороший парень, но гребаный идиот». Трамп хочет отправить в отставку одного из переговорщиков по Украине. Кто он?

Times of Israel: Трамп может отправить спецпосланника Уиткоффа в отставку

Специальный посланник США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф, который также является активным участником переговоров с Россией по конфликту на Украине, может к концу года уйти в отставку. Об этом сообщает газета The Times of Israel со ссылкой на источник в администрации президента Дональда Трампа.

В частности, авторы материала уточняют, что Уиткофф формально был назначен лишь на одну задачу — участвовать в урегулировании между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС в секторе Газа. В связи с этим срок его полномочий временный и может быть не продлен хозяином Белого дома.

130 дней составляет формальный срок полномочий Уиткоффа на посту спецпосланника президента США

Фото: Kent Nishimura / Reuters

Как отмечают источники издания, Уиткофф собирается покинуть свой пост к концу года в связи с успехом переговоров по ситуации в Газе и согласием премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на предложенную Соединенными Штатами сделку по урегулированию ситуации в регионе.

«Люди в офисе Уиткоффа уже ищут новую работу. Если сделка по Газе будет окончательно заключена, то спецпосланник изящно уйдет», — резюмирует анонимный источник.

Кто такой Стив Уиткофф? Стивен Чарльз Уиткофф родился 15 марта 1957 года в Нью-Йорке. Он еврейского происхождения: его бабушка и дед эмигрировали из Российской империи. Свою карьеру Уиткофф начал в качестве юриста по недвижимости. В 1985 году он стал соучредителем компании Stellar Management Company, которая занималась арендой и покупкой недвижимости. Вскоре она выкупила значительное количество офисов на Манхэттене, что вызвало резонанс в американских СМИ. Уиткофф познакомился с Трампом в начале 1980-х, когда тот был клиентом его юридической фирмы. Вторая встреча произошла в 1986 году на стройке — оба работали над одним проектом. Около трех часов ночи бизнесмен зашел в магазин, чтобы купить еды для своей команды, и случайно встретил там будущего президента, у которого не оказалось при себе наличных. По его просьбе Уиткофф купил ему бутерброд с ветчиной и швейцарским сыром. Этот поступок стал началом крепкой личной и деловой дружбы между двумя предпринимателями. Уиткофф поддержал Трампа в 2016 году, сделав пожертвование в фонд предвыборной кампании. Но его влияние особенно выросло к выборам 2024 года: он участвовал в судебных процессах, отстаивая интересы Трампа. Во время праймериз он проявил себя как успешный переговорщик, летал по стране на частном самолете и добился примирения политика с губернатором Флориды Роном Десантисом. Сразу после выборов 2024 года зять Трампа Джаред Кушнер уговорил Уиткоффа стать спецпредставителем по Ближнему Востоку. Предполагается, что причиной такого назначения стала личная дружба из-за которой хозяин Белого дома полностью доверяет своему спецпосланнику.

Как уход Уиткоффа скажется на переговорах по Украине?

Хотя газета The Times of Israel указала на планы Уиткоффа выйти из переговорного трека по Ближнему Востоку, авторы материала ничего не пишут о перспективах его участия в переговорах по украинскому кризису.

Хотя давний друг и бизнес-партнер Трампа был назначен только для разрешения проблем Газы, фактически он превратился в основного переговорщика с Россией, потеснив спецпосланника по Украине Кита Келлога.

4 сентября Уиткофф даже проводил встречу с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком.

Как отмечает журнал Politico со ссылкой на экспертов, текущая стратегия Трампа в отношении конфликта на Украине проваливается. Одним из ее проявлений аналитики называют вовлечение Уиткоффа в переговоры с Россией.

Не исключено, что глава государства может отказаться от услуг своего спецпосланника и вовлечь в процесс исключительно Келлога, занимающего более антироссийскую позицию

При этом сам Уиткофф на словах сохраняет оптимизм. На фоне встречи Трампа с Нетаньяху 29 сентября спецпосланник выразил надежду, что вслед за урегулированием конфликта в секторе Газа можно также прийти к миру на Украине.

Президент хочет мира в целом. Это касается не только Газы, но также того, как это может распространиться на все остальные районы Ближнего Востока (...) это может даже распространиться на Россию и Украину Стив Уиткофф спецпосланник президента США по Ближнему Востоку

В США растет недовольство стратегией Уиткоффа по Украине

30 апреля газета The New York Post сообщала, что окружение Трампа недовольно Уиткоффом и результатами его работы по Украине, Ирану и Газе.

Особенно их возмутило, что во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в мае этого года спецпосланник был совершенно один, в то время как российскую сторону представляли Дмитриев и помощник президента Юрий Ушаков. Переговоры велись с помощью российских переводчиков.

Хороший парень, но неуклюжий гребаный идиот (...) Он не должен делать это в одиночку представитель Белого дома на условиях анонимности в беседе с газетой The New York Post

Фото: Gavriil Grigorov / Sputnik / Pool / Reuters

Также отмечается, что переговоры по Украине затягиваются, мирное урегулирование тормозится, боевые действия в Газе возобновились, а судьба сделки с Ираном остается неясной.

Как отмечал ранее в беседе с «Лентой.ру» бывший посол США в Саудовской Аравии (с 1989 по 1992 год) Чез Фриман, многих в США раздражает стиль Уиткоффа: он стремится понять собеседника, а не навязать ему свою линию.

Противники мира обвиняют его в несоблюдении западных нарративов и чрезмерном внимании к мнению России и Ирана Чез Фриман бывший посол США в Саудовской Аравии

При этом дипломат признал: у Уиткоффа пока нет громких успехов и в Белом доме нарастает раздражение.

Кроме того, спецпосланник Трампа сталкивается с системными проблемами, которые заведомо сужают возможности урегулировать конфликт. По словам заслуженного профессора истории Монреальского университета Якова Рабкина, дипломатия Уиткоффа ограничена системно.