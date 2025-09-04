Ермак и Умеров встретились в Париже с Уиткоффом

Ермак и Умеров встретились со спецпосланником президента США Уиткоффом в Париже

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров встретились со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффоф в Париже. Об этом Ермак написал в своем Telegram.

«Главная задача — практическая реализация договоренностей лидеров государств относительно гарантий безопасности для Украины. Они должны быть сильными и действенными в небе, на море и на земле, а также в киберпространстве», — написал Ермак.

По его словам, они обсудили, помимо прочего, усиление санкций против России и обмен пленными.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский на брифинге с французским коллегой Эммануэлем Макроном в Париже заявил, что «коалиция желающих» по оказанию военной поддержки Киеву выглядит на сегодняшний день теоретической.