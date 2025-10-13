ХАМАС освободил заложников из Газы

ХАМАС освободил первую группу заложников из сектора Газа

Радикальное палестинское движение ХАМАС в рамках первого этапа мирной сделки с Израилем освободило первую группу из семи живых заложников, которые ранее два года удерживались в секторе Газа. Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что было передано семь человек. Среди них — Алон Охель, Матан Ангрест, Эйтан Мор, Гали и Зив Берманы, Омри Миран и Гай Гильбоа-Даллал.

Ожидается, что процесс освобождения 20 израильских заложников из Газы будет проходить в два этапа и завершится в 10:00 по местному времени (совпадает с московским). Освобожденные будут переданы представителям Международного комитета Красного Креста (МККК). После проверки их доставят на военную базу, а при необходимости — в медицинские учреждения.

При этом рамках своей части сделки Израиль освободит около двух тысяч палестинских заключенных, большинство из которых будут отправлены в Газу или в соседние страны.

Ранее представитель палестинского движения ХАМАС Осама Хамдан назвал дату освобождения заложников — понедельник, 13 октября.

10 октября между Израилем и радикальной группировкой ХАМАС вступило в силу соглашение о прекращении огня с 12:00 по местному времени (совпадает с московским). Сделка стала результатом деятельности Дональда Трампа с целью урегулирования конфликта. Сделка включает презентацию мирного плана из 20 пунктов.

