В ХАМАС назвали дату освобождения заложников

Представитель палестинского движения ХАМАС Осама Хамдан назвал дату освобождения заложников — по его словам, этот процесс начнется в понедельник, 13 октября. Его слова передает газета The Times of Israel.
«Согласно подписанному документу, обмен заключенными должен начаться в понедельник утром, как и было оговорено», — сообщил Хамдан.
После возвращения заложников Израиль, согласно плану президента США Дональда Трампа, должен освободить из своих тюрем около двух тысяч палестинских заключенных.
Ранее стало известно, что 13 октября состоится саммит в египетском Шарм-эш-Шейхе по случаю прекращения огня в Газе. На мероприятие приглашены лидеры 20 стран.