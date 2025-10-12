В ХАМАС назвали дату освобождения заложников

ХАМАС заявило о начале освобождения заложников в понедельник утром

Представитель палестинского движения ХАМАС Осама Хамдан назвал дату освобождения заложников — по его словам, этот процесс начнется в понедельник, 13 октября. Его слова передает газета The Times of Israel.

«Согласно подписанному документу, обмен заключенными должен начаться в понедельник утром, как и было оговорено», — сообщил Хамдан.

После возвращения заложников Израиль, согласно плану президента США Дональда Трампа, должен освободить из своих тюрем около двух тысяч палестинских заключенных.

Ранее стало известно, что 13 октября состоится саммит в египетском Шарм-эш-Шейхе по случаю прекращения огня в Газе. На мероприятие приглашены лидеры 20 стран.

