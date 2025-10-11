Мир
23:25, 11 октября 2025Мир

Саммит по прекращению войны в Газе посетят лидеры 20 стран

На саммит по прекращению войны в Газе в Шарм-эш-Шейхе приглашены лидеры 20 стран
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters

Саммит по случаю прекращения огня в Газе пройдет в египетском Шарм-эш-Шейхе 13 октября. Об этом сообщила канцелярия президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси, передает РИА Новости.

Уточняется, что на мероприятие приглашены лидеры 20 стран.

10 октября в 12:00 по местному времени (совпадает с московским) вступило в силу соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС. Сделка между Израилем и ХАМАС стала результатом попыток президента США Дональда Трампа добиться урегулирования конфликта в Газе, включая презентацию его мирного плана из 20 пунктов.

