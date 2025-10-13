Мир
12:23, 13 октября 2025Мир

Лавров высказался о плане Трампа по Газе

Лавров заявил, что планом Трампа по Газе палестинская проблема не исчерпывается
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Dawoud Abu Alkas / Reuters

План президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа — это лучшее, что есть «на столе», но он не позволяет окончательно решить палестинскую проблему. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Президент Трамп выдвинул свой план, который мы не раз оценивали как лучшее, что сегодня есть на столе переговоров. Хотя, конечно, палестинская проблема этим не исчерпывается», — отметил дипломат.

Лавров подчеркнул, что в настоящий момент необходимо как можно скорее остановить кровопролитие и разрешить тяжелейший гуманитарный кризис в палестинском анклаве.

Ранее президент США объявил о подписании представителями Израиля и ХАМАС первой части предложенного им мирного плана. По словам Трампа, договоренности подразумевают отвод израильских войск на согласованные рубежи и скорейшее освобождение удерживаемых в анклаве заложников.

Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС вступило в силу 10 октября в 12:00 по местному времени (совпадает с московским). Сегодня, 13 октября, в рамках реализации достигнутых договоренностей палестинская группировка освободила 20 живых израильских заложников.

