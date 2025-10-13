Трамп подписал с посредниками соглашение по Газе

Президент США Дональд Трамп подписал со странами-посредниками — Египтом, Катаром и Турцией — соглашение по прекращению огня в секторе Газа. Об этом сообщает Reuters.

Документ был подписан в ходе международного саммита, посвященного соглашению. Он проходит на курорте Шарм-эш-Шейх в Египте.

Ранее президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси решил присвоить американскому лидеру высшую государственную награду страны — орден Нила. Глава Египта принял решение о награждении Трампа в знак признания «его выдающегося вклада в поддержку мирных усилий и урегулирование конфликтов», в частности ключевое участие «в прекращении войны в Газе».