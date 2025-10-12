Президент Египта присвоил Трампу высшую госнаграду страны

Президент Египта ас-Сиси присвоил Трампу высшую государственную награду

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси решил присвоить американскому лидеру Дональду Трампу высшую государственную награду страны — орден Нила. Об этом в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) сообщила канцелярия президента Египта.

Глава Египта принял решение о награждении Трампа в знак признания «его выдающегося вклада в поддержку мирных усилий и урегулирование конфликтов», в частности ключевое участие «в прекращении войны в Газе».

Ранее сообщалось, что американский посланник по урегулированию конфликта в секторе Газа Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер посетили митинг в Тель-Авиве в поддержку заложников.

До этого стало известно, что Израиль начал отвод войск на согласованные рубежи в секторе Газа по условиям соглашения с ХАМАС.

Ранее Дональд Трамп объявил о подписании представителями Израиля и ХАМАС первой части предложенного им мирного плана.