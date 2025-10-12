Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:36, 13 октября 2025Мир

Президент Египта присвоил Трампу высшую госнаграду страны

Президент Египта ас-Сиси присвоил Трампу высшую государственную награду
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)
Дональд Трамп и Абдель Фаттах ас-Сиси

Дональд Трамп и Абдель Фаттах ас-Сиси. Фото: Manuel Balce Ceneta / AP

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси решил присвоить американскому лидеру Дональду Трампу высшую государственную награду страны — орден Нила. Об этом в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) сообщила канцелярия президента Египта.

Глава Египта принял решение о награждении Трампа в знак признания «его выдающегося вклада в поддержку мирных усилий и урегулирование конфликтов», в частности ключевое участие «в прекращении войны в Газе».

Ранее сообщалось, что американский посланник по урегулированию конфликта в секторе Газа Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер посетили митинг в Тель-Авиве в поддержку заложников.

До этого стало известно, что Израиль начал отвод войск на согласованные рубежи в секторе Газа по условиям соглашения с ХАМАС.

Ранее Дональд Трамп объявил о подписании представителями Израиля и ХАМАС первой части предложенного им мирного плана.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российская подлодка всплыла у берегов Франции. Как она там оказалось и почему это встревожило НАТО?

    Россиянин вернулся с СВО и остался без дома

    Стало известно о продвижении ВС России близ Волчанска

    Проктолог оценила эффективность популярных методов борьбы с геморроем

    В России решили упростить жизнь компаниям в кризисе

    Прогноз по числу работников в России ухудшили

    В Берлине женщина с ножом пригрозила охране посольства России

    В парламент Франции внесут резолюцию о недоверии новому правительству

    Больной раком Карл III вызвал беспокойство у придворных

    На Западе оценили российский Т-90М2 «Рывок-1»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости